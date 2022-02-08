В парламенте Словакии депутаты осквернили флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Во вторник, 8 февраля, во время внеочередного заседания парламента Словакии, на котором было запланировано утвердить оборонное соглашение с США, депутаты облили водой флаг Украины. Видео опубликовало издание Hospodárske noviny, передает УНН.
Детали
Двое депутатов из ультраправой и пророссийской “Народной партии Наша Словакия” Андрей Медвецкий и Петер Крупа заблокировали трибуну, закрыв ее развернутым словацким флагом.
Они препятствовали обсуждению и пытались сорвать голосование за оборонную сделку с США, которая позволяет американской армии использовать инфраструктуру двух военных аэропортов в Словакии.
Впоследствии, представители провластной партии "Свобода и солидарность” (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жияк растянули перед трибуной флаг Украины. В ответ депутат Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и депутатов, которые его держали.
Депутаты с украинским флагом, стряхнув с него воду, продолжали стоять рядом с оппозиционерами. Тогда их однопартийцы Марек Котлеба и Станислав Мизик грубо отобрали украинский флаг, выдернув его из рук Мирослава Жияка. Он еще и получил пощечину, от которой у депутата слетела защитная маска.
Напомним
В Винницкой области пьяная 18-летняя девушка сорвала с админздания государственный флаг Украины и написала на нем нецензурное выражение.