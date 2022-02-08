В парламенті Словаччини депутати осквернили прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У вівторок, 8 лютого, під час позачергового засідання парламенту Словаччини, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду із США, депутати облили водою прапор України. Відео опублікувало видання Hospodárske noviny, передає УНН.
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Двоє депутатів із ультраправої та проросійської “Народної партії Наша Словаччина” Андрей Медвецький та Петер Крупа заблокували трибуну, закривши її розгорнутим словацьким прапором.
Вони перешкоджали обговоренню і намагалися зірвати голосування за оборонну угоду із США, яка дозволяє американській армії використовувати інфраструктуру двох військових аеропортів у Словаччині.
Згодом, представники провладної партії “Свобода та Солідарність” (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України. У відповідь депутат Медвецький взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.
Депутати з українським прапором, струсивши з нього воду, продовжували стояти поруч з опозиціонерами. Тоді їхні однопартійці Марек Котлеба та Станіслав Мізік грубо відібрали український прапор, висмикнувши його з рук Мирослава Жіяка. Він ще й отримав ляпас, від якого у депутата злетіла захисна маска.
Нагадаємо
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