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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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В парламенті Словаччини депутати осквернили прапор України

В парламенті Словаччини депутати осквернили прапор України

Київ • УНН

 • 269983 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У вівторок, 8 лютого, під час позачергового засідання парламенту Словаччини, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду із США, депутати облили водою прапор України. Відео опублікувало видання Hospodárske noviny, передає УНН.

Деталі

Двоє депутатів із ультраправої та проросійської “Народної партії Наша Словаччина” Андрей Медвецький та Петер Крупа заблокували трибуну, закривши її розгорнутим словацьким прапором.

Вони перешкоджали обговоренню і намагалися зірвати голосування за оборонну угоду із США, яка дозволяє американській армії використовувати інфраструктуру двох військових аеропортів у Словаччині.

Згодом, представники провладної партії “Свобода та Солідарність” (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України. У відповідь депутат Медвецький взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

Депутати з українським прапором, струсивши з нього воду, продовжували стояти поруч з опозиціонерами. Тоді їхні однопартійці Марек Котлеба та Станіслав Мізік грубо відібрали український прапор, висмикнувши його з рук Мирослава Жіяка. Він ще й отримав ляпас, від якого у депутата злетіла захисна маска.

Нагадаємо

У Вінницькій області п'яна 18-річна дівчина зірвала з адмінбудівлі державний прапор України і написала на ньому нецензурний вислів.

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