Служба безопасности задержала в Днепре российского коллаборанта, он передавал врагу геолокации ВСУ и публично призывал к захвату власти в Украине.
Детали
После получения обратной связи от оккупантов их соратник начал собирать разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в Днепре. Основное внимание информатор обращал на места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.
Кроме того врага интересовали координаты местных ТЦК и логистических баз украинских защитников, а также актуальная информация о последствиях вражеских "прилетов". Для сбора развединформации злоумышленник ездил по городу и отслеживал нужные ему локации.
Одновременно блогер записывал стримы, в которых выступал в поддержку оккупационных группировок РФ и призывал к насильственному захвату власти в Украине. Деструктивное видео выкладывал под псевдонимом на собственном канале в видеохостинге Ютуб.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили фигуранта, поэтапно задокументировали его разведывательно-подрывную деятельность и задержали. Одновременно с этим Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования и маршрутов движения украинских войск.
Во время обыска в квартире задержанного изъяты черновые записи, компьютер и мобильный телефон, которые он использовал для сотрудничества с оккупантами.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Помогал рф осуществлять подрывную деятельность против Украины: на Волыни задержали пограничника24 июня 2024, 07:58 • 16397 просмотров