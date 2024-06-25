Детали

После получения обратной связи от оккупантов их соратник начал собирать разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в Днепре. Основное внимание информатор обращал на места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Кроме того врага интересовали координаты местных ТЦК и логистических баз украинских защитников, а также актуальная информация о последствиях вражеских "прилетов". Для сбора развединформации злоумышленник ездил по городу и отслеживал нужные ему локации.

Одновременно блогер записывал стримы, в которых выступал в поддержку оккупационных группировок РФ и призывал к насильственному захвату власти в Украине. Деструктивное видео выкладывал под псевдонимом на собственном канале в видеохостинге Ютуб.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили фигуранта, поэтапно задокументировали его разведывательно-подрывную деятельность и задержали. Одновременно с этим Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования и маршрутов движения украинских войск.

Во время обыска в квартире задержанного изъяты черновые записи, компьютер и мобильный телефон, которые он использовал для сотрудничества с оккупантами.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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