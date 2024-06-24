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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помогал рф осуществлять подрывную деятельность против Украины: на Волыни задержали пограничника

Помогал рф осуществлять подрывную деятельность против Украины: на Волыни задержали пограничника

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 07:58  •  2739 просмотра

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Правоохранители задержали пограничника, который шпионил для захватчиков рф на украинско-белорусской границе, ему грозит пожизненное заключение.

Контрразведка Службы безопасности при содействии руководства Госпогранслужбы разоблачила пограничника-агента фсб. Он собирал информацию о Силах обороны на северных рубежах Волыни. Об этом сообщает офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении военнослужащему пограничной службы по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, старший сержант, возглавлявший отделение в ДПС, предоставлял представителю спецслужб врага данные, содержащие служебную информацию и государственную тайну.

Отмечается, что завербованный контрактник докладывал агентам фсб рф о штатной численности, имеющемся вооружении, военной технике, средствах охраны государственной границы с Беларусью, составе и маршрутах пограничных нарядов, местах их расположения.

Также он информировал врага о коллегах и руководстве, в частности, называл их должности, воинские звания, номера мобильных телефонов и другие частные данные.

Общался подозреваемый со своими кураторами с помощью анонимных чатов в мессенджере, а в поле их зрения попал еще во время службы на востоке страны.

Задержали его недалеко от места несения службы на Волыни.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

К 15 годам за решеткой приговорили агента рф, который наводил ракетные удары по Харькову21 июня 2024, 11:16 • 29992 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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