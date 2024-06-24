Допомагав рф здійснювати підривну діяльність проти України: на Волині затримали прикордонника
Київ • УНН
Правоохоронці затримали прикордонника , який шпигував для загарбників рф на українсько-білоруському кордоні, йому загрожує довічне ув'язнення.
Контррозвідка Служби безпеки за сприяння керівництва Держприкордонслужби викрила прикордонника-агента фсб. Він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю прикордонної служби за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України),
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За даними слідства, старший сержант, який очолював відділення у ДПС, надавав представнику спецслужб ворога дані, які містять службову інформацію та державну таємницю.
Зазначається, що завербований контрактник доповідав агентам фсб рф про штатну чисельність, наявне озброєння, військову техніку, засоби охорони державного кордону з білоруссю, склад і маршрути прикордонних нарядів, місця їх розташування.
Також він інформував ворога про колег і керівництво, зокрема, називав їхні посади, військові звання, номери мобільних телефонів та інші приватні дані.
Спілкувався підозрюваний зі своїми кураторами за допомогою анонімних чатів у месенджері, а у поле їх зору потрапив ще під час служби на Сході країни.
Затримали його неподалік місця несення служби на Волині.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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