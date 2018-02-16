Следствие по делу Розенблата и Полякова завершено - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие в уголовном производстве в отношении народных депутатов Украины Борислава Розенблата и Максима Полякова. Об этом сообщил УНН заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.
"Сегодня завершено следствие", - сказал В.Кривенко.
Он добавил, что подозреваемым и их защитникам открыто материалы производства.
Напомним, 19 июня детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.
По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.