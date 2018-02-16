Слідство у справі Розенблата та Полякова завершено – САП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили слідство у кримінальному провадженні щодо народний депутатів України Борислава Розенблата та Максима Полякова. Про це повідомив УНН заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.
“Сьогодні завершено слідство”, — сказав В.Кривенко.
Він додав, що підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали провадження.
Нагадаємо, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали сімох осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.
За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.
За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.