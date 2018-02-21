Следствие еще не определилось со сроками завершения дела бизнесмена Альперина - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Следователи прокуратуры еще не завершили расследование, а следовательно не открыли для ознакомления материалы дела бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении 800 тыс. долл. взятки детективу НАБУ. Об этом УНН сообщил источник, близкий к следствию.
"Следствие еще продолжается, материалы для ознакомления не открыты. И, вообще, сроки движения дела размыты, не определены", - сказал собеседник агентства.
Напомним, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 20,8 млн грн залога для бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении взятки в 800 тыс. долларов детективу НАБУ.
Как сообщал УНН, 12 декабря бизнесмен Вадим Альперин внес 20,8 млн грн залога и освобожден из-под стражи. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил размер залога в 140 тыс. грн.