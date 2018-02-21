Следствие еще не определилось со сроками завершения дела бизнесмена Альперина - источник

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62429 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75949 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78694 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107098 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100323 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104527 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111507 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122784 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134296 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Следствие еще не определилось со сроками завершения дела бизнесмена Альперина - источник

Следствие еще не определилось со сроками завершения дела бизнесмена Альперина - источник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Следователи прокуратуры еще не завершили расследование, а следовательно не открыли для ознакомления материалы дела бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении 800 тыс. долл. взятки детективу НАБУ. Об этом УНН сообщил источник, близкий к следствию.

"Следствие еще продолжается, материалы для ознакомления не открыты. И, вообще, сроки движения дела размыты, не определены", - сказал собеседник агентства.

Напомним, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 20,8 млн грн залога для бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении взятки в 800 тыс. долларов детективу НАБУ.

Как сообщал УНН, 12 декабря бизнесмен Вадим Альперин внес 20,8 млн грн залога и освобожден из-под стражи. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил размер залога в 140 тыс. грн.

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