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Слідство ще не визначилося із строками завершення справи бізнесмена Альперіна – джерело

Слідство ще не визначилося із строками завершення справи бізнесмена Альперіна – джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Слідчі прокуратури ще не завершили розслідування, а отже не відкрили для ознайомлення матеріали справи бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні 800 тис. дол хабара детективу НАБУ. Про це УНН повідомило джерело, наближене до слідства.

“Слідство ще триваєте, матеріали для ознайомлення не відкриті. І, взагалі, терміни руху справи розмиті, не визначені”, — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 20,8 млн грн застави для бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні хабара у 800 тисяч доларів детективу НАБУ.

Як повідомляв УНН, 12 грудня бізнесмен Вадим Альперін вніс 20,8 млн грн застави і звільнений з-під варти. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив розмір застави до 140 тис. грн.

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