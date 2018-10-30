Следствие назначило ряд экспертиз по делу масштабного ДТП в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Следствие назначило ряд экспертиз в уголовном производстве в отношении масштабного ДТП на бул. Леси Украинки в Киеве, в результате чего были повреждены два десятка автомобилей. Об этом УНН сообщили в Печерском районном управлении полиции Киева.
"Сейчас назначен ряд экспертиз. Водителю КамАЗа мера пресечения не избиралась. В зависимости от результатов экспертиз будет приниматься решение", - сказали в полиции.
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Напомним, сегодня, 23 октября, на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщал УНН, полиция устанавливает причины ДТП на столичном бульваре Леси Украинки.
В результате масштабной ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве 21 автомобиль был поврежден, а один человек получил травмы и был госпитализирован.