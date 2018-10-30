Слідство призначило низку експертиз у справі щодо масштабної ДТП у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Слідство призначило низку експертиз у кримінальному провадженні щодо масштабного ДТП на бул. Лесі Українки у Києві, внаслідок чого було пошкоджено два десятки автомобілів. Про це УНН повідомили у Печерському районному управлінні поліції Києва.
"Наразі призначено низку експертиз. Водієві КамАЗу запобіжний захід не обирався. У залежності від результатів експертиз буде прийматися рішення", - сказали у поліції.
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Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, на бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляв УНН, поліція встановлює причини ДТП на столичному бульварі Лесі Українки.
У результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки у Києві 21 автомобіль було пошкоджено, а одна людина отримала травми і була госпіталізована.