Слідство призначило низку експертиз у справі щодо масштабної ДТП у центрі Києва

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Слідство призначило низку експертиз у кримінальному провадженні щодо масштабного ДТП на бул. Лесі Українки у Києві, внаслідок чого було пошкоджено два десятки автомобілів. Про це УНН повідомили у Печерському районному управлінні поліції Києва.