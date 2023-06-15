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Вслед за мужской сборной: украинские волейболистки досрочно вышли в "Финал четырех" Золотой Евролиги-2023

Киев • УНН

 • 1510486 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Вслед за национальной мужской сборной Украины по волейболу, украинская женская команда также досрочно вышла в "Финал четырех" Золотой Евролиги-2023. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Вслед за мужской сборной: украинские волейболистки досрочно вышли в "Финал четырех" Золотой Евролиги-2023

Детали

Отмечается, что к третьему, предпоследнему туру группового раунда подопечные Ивана Петкова подошли, имея в активе два выигранных матча у команды Венгрии. Поэтому победа на площадке в румынском городе Пьятра-Нямц над Францией - 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:11) гарантировала женской сборной Украины первое место в турнирной таблице независимо от результата заключительной игры.

Тем временем украинская мужская сборная, уже имея билет в финальный раунд Золотой Евролиги, одержала пятую "сухую" победу, не оставив шансов на арене в польском Лодзи представителям Бельгии - 3:0 (25:21, 25:14, 25:13).

Сообщается, что 18 июня в заключительном туре группового раунда, который уже не будет иметь турнирного значения, женская сборная Украины сыграет на выезде против Франции, а подопечные Угиса Крастиньша встретятся в Скопье с командой Северной Македонии.

Напомним

Национальная мужская сборная Украины по волейболу одержала четвертую победу подряд в групповом турнире "Золотой Евролиги-2023" и обеспечила себе место в "Финале четырех".

Украинские Национальные Новости

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