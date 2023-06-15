Слідом за чоловічою збірною: українські волейболістки достроково вийшли у "Фінал чотирьох" Золотої Євроліги-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Слідом за національною чоловічою збірною України з волейболу, українська жіноча команда також достроково вийшла у "Фінал чотирьох" Золотої Євроліги-2023. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Зазначається, що до третього, передостаннього туру групового раунду підопічні Івана Петкова підійшли, маючи в активі два виграних матчі у команди Угорщини. Тож перемога на майданчику у румунському місті П'ятра-Нямц над Францією - 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:11) гарантувала жіночій збірній України перше місце у турнірній таблиці незалежно від результату заключної гри.
Тим часом українська чоловіча збірна, вже маючи квиток до фінального раунду Золотої Євроліги, здобула п’яту "суху" перемогу, не залишивши шансів на арені у польському Лодзі представникам Бельгії - 3:0 (25:21, 25:14, 25:13).
Повідомляється, що 18 червня у заключному турі групового раунду, який вже не матиме турнірного значення, жіноча збірна України зіграє на виїзді проти Франції, а підопічні Угіса Крастіньша зустрінуться у Скоп'є з командою Північної Македонії.
Нагадаємо
Національна чоловіча збірна України з волейболу здобула четверту перемогу поспіль у груповому турнірі "Золотої Євроліги-2023" і забезпечила собі місце у "Фіналі чотирьох".