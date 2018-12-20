Следователи не получили премии за декабрь из-за организационных сбоев - Луценко

“Хотел бы, чтобы вы нацелили будущий состав Совета прокуроров на боевое отстаивание наших прав. Не секрет, что в декабре у нас возникли организационные сбои в сотрудничестве с Кабинетом министров, в результате чего следователи за декабрь так и не могут получить причитающуюся им премию”, — сказал он.

Луценко напомнил, что в связи с началом работы ГБР следователи прокуратуры перестали быть приравненными к прокурорам, и эта организационная проблема привела к затяжным дебатам с Кабмином, в первую очередь с Минюстом.

“В результате сегодня мы имеем твердое обещание премьер-министра о том, что в этом году это будет проголосовано. Но, тем не менее, или финансовые учреждения это сделают в декабре или придется в январе выплачивать и за декабрь, и за январь (премии следователям прокуратуры — ред.) — это открытый вопрос”, - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНН, в Управлении специальных расследований ГПУ прислали Генпрокурору Юрию Луценко коллективное письмо, в котором просят принять меры для восстановления конституционных прав и гарантий следователей, поскольку после официального запуска Государственного бюро следователи прокуратуры были фактически лишены гарантий независимости и социальных гарантий.

27 ноября 2018 года 300 следственных Государственного бюро расследований приняли присягу и начали работу одновременно по всей Украине.