Сьогодні 300 слідчих ДБР склали присягу і розпочали роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні 300 слідчих Державного бюро розслідувань склали присягу і розпочали роботу одночасно по всій Україні. Про це сьогодні сказав на брифінгу директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.
“Слідчі сьогодні в робочій обстановці прийняли присягу і приступили до виконання своїх безпосередніх обов’язків. Із сьогоднішнього дня ДБР розпочинає свою роботу і приєднується до боротьби за Україну”, — сказав він.
ДБР розслідуватиме, за його словами, кримінальні провадження, вчиненні топ-посадовцями, правоохоронцями, суддями, а також особами, які вчинили військові злочини.
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“Ми запрацюємо одночасно по всій території України. це сім територіальних управлінь і центральний апарат. У штаті ДБР 300 слідчих, які результатами своєї роботи повинні довести, що вони елітний підрозділ з боротьби злочинності в країні”, — зазначив директор ДБР.
Труба додав, що особлива відповідальність покладена на заступників директора ДБР.
Зазначимо, ДБР має розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці. Його створення передбачено зобов’язаннями при вступі до Ради Європи та є частиною коаліційної угоди між парламентськими партіями Верховної Ради VIII скликання.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань обрало 212 слідчих до територіальних управлінь та завершило конкурс.