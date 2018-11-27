Сьогодні 300 слідчих ДБР склали присягу і розпочали роботу

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні 300 слідчих Державного бюро розслідувань склали присягу і розпочали роботу одночасно по всій Україні. Про це сьогодні сказав на брифінгу директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.