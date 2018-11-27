Сегодня 300 следователей ГБР приняли присягу и приступили к работе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня 300 следственных Государственного бюро расследований приняли присягу и начали работу одновременно по всей Украине. Об этом сказал на брифинге директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Следователи сегодня в рабочей обстановке приняли присягу и приступили к исполнению своих непосредственных обязанностей. С сегодняшнего дня ГБР начинает свою работу и присоединяется к борьбе за Украину", - сказал он.
ГБР будет расследовать, по его словам, уголовные производства, совершенные топ-чиновниками, правоохранителями, судьями, а также лицами, совершившими военные преступления.
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"Мы заработаем одновременно по всей территории Украины. это семь территориальных управлений и центральный аппарат. В штате ГБР 300 следователей, результатами своей работы должны доказать, что они - элитное подразделение по борьбе преступности в стране", - отметил директор ГБР.
Труба добавил, что особая ответственность возложена на заместителей директора ГБР.
Отметим, ГБР должна расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие. Его создание предусмотрено обязательствами при вступлении в Совет Европы и является частью коалиционного соглашения между парламентскими партиями Верховной Рады VIII созыва.
Напомним, Государственное бюро расследований выбрало 212 следователей в территориальные управления и завершило конкурс.