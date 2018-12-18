В Управлінні спецрозслідувань закликали повернути слідчим соцгарантії та незалежність
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Управлінні спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури надіслали Генеральному прокуророві Юрію Луценку колективний лист, в якому просять вжити заходів для відновлення конституційних прав та гарантій слідчих, оскільки після офіційного запуску Державного бюро слідчі прокуратури були фактично позбавлені гарантій незалежності і соціальних гарантій. Про це йдеться у заяві Управління спецрозслідувань ГПУ, передає УНН.
“Із фактичним початком діяльності ДБР, слідчі фактично опинились за межами правового поля без будь-яких гарантій незалежності своєї діяльності та повною відсутністю соціальних гарантій.
Законодавець, зобов’язавши слідчих прокуратури завершувати розслідування злочинів, чомусь „забув“ внести відповідні зміни до Закону України „Про прокуратуру“ і цей закон з 27.11.2018 перестав на них поширюватись”, — наголосили в Управлінні.
Наприклад, як зазначається в заяві, слідчі Управління спецрозслідувань все ще розслідують важливі та резонансні злочини, у тому числі, вчинені під час Майдану, а “держава вже припинила гарантувати їх незалежність, забезпечувати трудові і соціальні права та поставила під сумнів їхній статус”.
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В Управлінні зауважили, що у зв’язку з такою ситуацією, з 27 листопада цього року слідчим фактично не зараховується стаж слідчого до спеціального трудового стажу, відсутні навіть права на вихід на пенсію з посади слідчого, а також є дискримінація при нарахуванні заробітної плати та її суттєве зменшення.
“Одночасно з розслідуванням злочинів, слідчі змушені колективно звертатися за захистом передбачених Конституцією України законних прав і гарантій та визначеністю їх статусу, що є необхідною передумовою для закінчення кримінальних проваджень”, — йдеться у заяві.
“Звертаємося до Вас із закликом у межах повноважень Генерального прокурора України... вжити усіх необхідних заходів, у тому числі виступити у сесійній залі Верховної Ради України з приводу необхідності негайного відновлення гарантованих Конституцією України законних прав та гарантій слідчих органів прокуратури шляхом внесення відповідних законодавчих змін до пункту 5 розділу XIII “Перехідні положення” Закону України “Про прокуратуру”, — зазначається в колективному листі Управління спецрозслідувань ГПУ.
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Як повідомляв УНН, Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба з’ясовує підстави передачі 150 кримінальних проваджень з органів прокуратури, які були розпочаті ще до початку роботи ДБР.