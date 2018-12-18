В Управлінні спецрозслідувань закликали повернути слідчим соцгарантії та незалежність

КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Управлінні спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури надіслали Генеральному прокуророві Юрію Луценку колективний лист, в якому просять вжити заходів для відновлення конституційних прав та гарантій слідчих, оскільки після офіційного запуску Державного бюро слідчі прокуратури були фактично позбавлені гарантій незалежності і соціальних гарантій. Про це йдеться у заяві Управління спецрозслідувань ГПУ, передає УНН.