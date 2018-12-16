Порошенко незадоволений рівнем боротьби з корупцією

“Щодо корупції, особливо на найвищому рівні в Україні — Кримінальний процесуальний кодекс України напряму забороняє ГПУ розслідувати ці справи. Хоча ГПУ і окремі депутати неодноразово просили, щоб була паралельність в розслідуваннях”, — сказав Президент, додавши, що він особисто готовий підтримати цю тезу.

“Була створена незалежна, від президента, від політичних партій — хотів би сподіватись, що це так, антикорупційна структура, яка складається з НАБУ, Антикорупційної прокуратури, НАЗК, і зараз завершується створення Антикорупційного суду, який, я сподіваюсь, буде створений до лютого. В тому числі з великими повноваженнями іноземних експертів, і точно незалежний від президента”, — наголосив він.

Порошенко також зазначив, що не задоволений поточним рівнем боротьби з корупцією в Україні.

“Якщо є запитання чи задоволений я рівнем боротьби з корупцією, відповідь — ні. До кого це питання — до всіх, включно з президентом”, — додав він.

Нагадаємо, Міжнародна аудиторська компанія Ernst & Young у 2012 році поставила Україну в трійку найбільш корумпованих країн світу разом з Колумбією та Бразилією. У 2017 році в Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Трансперенсі Інтернешнл Україна зайняла 130-те місце зі 180 країн, що досліджувалися (поряд з Іраном і М'янмою).

Самі українці називають корупцію однією з головних проблем в країні. Корупція йде третьою після проблеми високої вартості життя і низьких зарплат, а також війни в Донбасі. Абсолютна більшість українців занепокоєні рівнем корупції в країні: 75,7% вважають проблему дуже серйозною, ще 18,0% - скоріше серйозною (разом 93,7%). Про це свідчать дані моніторингового дослідження КМІС "Стан корупції в Україні", проведеного у липні-серпні 2018 року.

Останніми роками в Україні створюються спеціальні антикорупційні органи, наприклад Національне антикорупційне бюро. У Державному бюджеті на 2019 рік на Національне антикорупційне бюро України закладено 857 млн грн. Стільки ж бюро мало і у 2018 році. На Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру виділять 116 млн грн, що приблизно на 10 млн менше ніж у 2018 році. У той же час на Національне агентство з питань запобігання корупції видатки зростуть на 10% - 683 млн грн до 758 млн грн. На Вищий антикорупційний суд, що ще не розпочав свою роботу, передбачено 287 млн грн.