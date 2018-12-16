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Порошенко недоволен уровнем борьбы с коррупцией

Киев • УНН

 • 12093 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Антикоррупционный суд должен быть создан до февраля. А уровень борьбы с коррупцией в Украине неудовлетворителен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Порошенко недоволен уровнем борьбы с коррупцией

"О коррупции, особенно на высшем уровне в Украине - Уголовный процессуальный кодекс Украины напрямую запрещает ГПУ расследовать эти дела. Хотя ГПУ и отдельные депутаты неоднократно просили, чтобы была параллельность в расследованиях", - сказал Президент, добавив, что он лично готов поддержать этот тезис.

"Была создана независимая, от президента, от политических партий - хотел бы надеяться, что это так, антикоррупционная структура, состоящая из НАБУ, Антикоррупционной прокуратуры, НАПК, и сейчас завершается создание Антикоррупционного суда, который, я надеюсь, будет создан до февраля. В том числе с большими полномочиями иностранных экспертов, и точно независимый от президента", - подчеркнул он.

Порошенко также отметил, что не доволен текущим уровнем борьбы с коррупцией в Украине.

"Если есть вопросы доволен я уровнем борьбы с коррупцией, ответ - нет. К кому этот вопрос - ко всем, включая президента", - добавил он.

Напомним, Международная аудиторская компания Ernst & Young в 2012 году поставила Украину в тройку самых коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией. В 2017 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Трансперенси Интернешнл Украина заняла 130-е место из 180 стран, которые исследовались (наряду с Ираном и Мьянмой).

Сами украинцы называют коррупцию одной из главных проблем в стране. Коррупция идет третьей после проблемы высокой стоимости жизни и низких зарплат, а также войны на Донбассе. Абсолютное большинство украинцев обеспокоены уровнем коррупции в стране: 75,7% считают проблему очень серьезной, еще 18,0% - скорее серьезной (вместе 93,7%). Об этом свидетельствуют данные мониторингового исследования КМИС "Состояние коррупции в Украине", проведенного в июле-августе 2018 года.

В последние годы в Украине создаются специальные антикоррупционные органы, например Национальное антикоррупционное бюро. В Государственном бюджете на 2019 на Национальное антикоррупционное бюро Украины заложено 857 млн грн. Столько же бюро мало и в 2018 году. На Специализированную антикоррупционную прокуратуру выделят 116 млн грн, что примерно на 10 млн меньше, чем в 2018 году. В то же время на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции расходы вырастут на 10% - 683 млн грн до 758 млн грн. На Высший антикоррупционный суд, еще не начал свою работу, предусмотрено 287 млн грн.

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