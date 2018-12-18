Віктору Ющенку готують підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України готує підозру президенту України 2005 – 2010 років Віктору Ющенку. Про це УНН повідомили власні джерела в правоохоронних органах.
За інформацією співрозмовника агентства, підозра В.Ющенку може бути вручена в рамках розслідування кримінального провадження стосовно незаконної передачі земель Сухолуччя (Межигір’я - ред.) Віктору Януковичу. Мова йде про зловживання службовим становищем при виділенні та передачі цих земель.
Водночас, в коментарі УНН керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк не підтвердив інформацію про те, що Віктору Ющенку підготовлено підозру у межах кримінального провадження стосовно передачі земель Сухолуччя (Межигір’я - ред.). За його словами, це провадження їхньому управлінню повернуло НАБУ. В ньому фігурують Янукович та інші особи.
“Справу не знаю. Чи є там навіть допит свідка Ющенка – не знаю. Підозра точно не повідомлена”, – додав він.