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Виктору Ющенко готовят подозрение

Киев • УНН

 • 53826 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины готовит подозрение президенту Украины 2005 - 2010 годов Виктору Ющенко. Об этом сообщили УНН собственные источники в правоохранительных органах.

Виктору Ющенко готовят подозрение

По информации собеседника агентства, подозрение В.Ющенко может быть вручено в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконной передачи земель Сухолучья (Межигорье - ред.) Виктору Януковичу. Речь идет о злоупотреблении служебным положением при выделении и передаче этих земель.

В то же время, в комментарии УНН руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк не подтвердил информацию о том, что Виктору Ющенко подготовлено подозрение в рамках уголовного производства в отношении передачи земель Сухолучья (Межигорье - ред.). По его словам, это производство их управлению вернуло НАБУ. В нем фигурируют Янукович и другие лица.

"Дело не знаю. Есть ли там даже допрос свидетеля Ющенко - не знаю. Подозрение точно не оглашалось", - добавил он.

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