Виктору Ющенко готовят подозрение

По информации собеседника агентства, подозрение В.Ющенко может быть вручено в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконной передачи земель Сухолучья (Межигорье - ред.) Виктору Януковичу. Речь идет о злоупотреблении служебным положением при выделении и передаче этих земель.

В то же время, в комментарии УНН руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк не подтвердил информацию о том, что Виктору Ющенко подготовлено подозрение в рамках уголовного производства в отношении передачи земель Сухолучья (Межигорье - ред.). По его словам, это производство их управлению вернуло НАБУ. В нем фигурируют Янукович и другие лица.

"Дело не знаю. Есть ли там даже допрос свидетеля Ющенко - не знаю. Подозрение точно не оглашалось", - добавил он.