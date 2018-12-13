Роман Труба перевіряє правомірність передачі ДБР більше сотні справ із ГПУ

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба з’ясовує підстави передачі 150 кримінальних проваджень з органів прокуратури, які були розпочаті ще до початку роботи ДБР. Про це повідомили у відділі по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань у відповіді на запит УНН.