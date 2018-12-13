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Роман Труба перевіряє правомірність передачі ДБР більше сотні справ із ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба з’ясовує підстави передачі 150 кримінальних проваджень з органів прокуратури, які були розпочаті ще до початку роботи ДБР. Про це повідомили у відділі по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань у відповіді на запит УНН.

Роман Труба перевіряє правомірність передачі ДБР більше сотні справ із ГПУ

“Станом на 11 грудня 2018 року органами прокуратури скеровано до Державного бюро розслідувань 330 кримінальних проваджень. Із них — 150 проваджень, які були відкриті до початку роботи Державного бюро розслідувань. Наразі директор ДБР Роман Труба з’ясовує підстави передачі таких проваджень Бюро”, — повідомили у відомстві.

Також у Бюро розповіли, що станом на 11 грудня центральний апарат та територіальні управління ДБР зареєстрували 61 кримінальне провадження. Зокрема, за їхніми даними, розпочато 8 проваджень за фактом вчинення корупційних злочинів, в тому числі, отримання хабара.

Водночас, як додали у відомстві, станом 11 грудня слідчі ДБР не повідомили жодній особі про підозру.

Нагадаємо, вчора, 12 грудня, слідчі ДБР, здійснили перше затримання. Зокрема, викрито на хабарі директора одного державних підприємств Міноборони.

27 листопада 2018 року 300 слідчих Державного бюро розслідувань склали присягу і розпочали роботу одночасно по всій Україні.

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