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Роман Труба проверяет правомерность передачи ГБР более сотни дел с ГПУ

Киев • УНН

 • 13409 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба выясняет основания передачи 150 уголовных производств из органов прокуратуры, которые были начаты еще до начала работы ГБР. Об этом сообщили в отделе по работе с общественностью и СМИ Государственного бюро расследований в ответе на запрос УНН.

Роман Труба проверяет правомерность передачи ГБР более сотни дел с ГПУ

"По состоянию на 11 декабря 2018 года органами прокуратуры направлено в Государственное бюро расследований 330 уголовных производств. Из них - 150 производств, которые были открыты до начала работы Государственного бюро расследований. Сейчас директор ГБР Роман Труба выясняет основания передачи таких производств Бюро", - сообщили в ведомстве.

Также в Бюро рассказали, что по состоянию на 11 декабря Центральная аппарат и территориальные управления ГБР зарегистрировали 61 уголовное производство. В частности, по их данным, начато 8 производств по факту совершения коррупционных преступлений, в том числе, получение взятки.

В то же время, как добавили в ведомстве, по состоянию 11 декабря следователи ГБР не уведомили ни одному лицу о подозрении.

Напомним, вчера, 12 декабря, следователи ГБР, совершили первое задержание. В частности, разоблачено на взятке директора одного государственных предприятий Минобороны.

27 ноября 2018 300 следователей Государственного бюро расследований приняли присягу и начали работу одновременно по всей Украине.

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