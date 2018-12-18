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В Управлении спецрасследований призвали вернуть следователем соцгарантии и независимость

Киев • УНН

 • 11457 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры прислали Генеральному прокурору Юрию Луценко коллективное письмо, в котором просят принять меры для восстановления конституционных прав и гарантий следователей, поскольку после официального запуска Государственного бюро следователи прокуратуры были фактически лишены гарантий независимости и социальных гарантий. Об этом говорится в заявлении Управления спецрасследований ГПУ, передает УНН.

В Управлении спецрасследований призвали вернуть следователем соцгарантии и независимость

"С фактическим началом деятельности ГБР, следователи фактически оказались вне правового поля без каких-либо гарантий независимости своей деятельности и отсутствием социальных гарантий.

Законодатель, обязав следователей прокуратуры завершать расследование преступлений, почему-то "забыл" внести соответствующие изменения в Закон Украины "О прокуратуре" и этот закон с 27.11.2018 перестал на них распространяться", - отметили в Управлении.

Например, как отмечается в заявлении, следователи Управления спецрасследований все еще расследуют важные и резонансные преступления, в том числе, совершенные во время Майдана, а "государство уже прекратила гарантировать их независимость, обеспечивать трудовые и социальные права и поставила под сомнение их статус".

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В Управлении отметили, что в связи с такой ситуацией, с 27 ноября этого года следователям фактически не засчитывается стаж следователя в специальный трудовой стаж, отсутствуют даже права на выход на пенсию с должности следователя, а также дискриминация при начислении заработной платы и ее существенное уменьшение.

"Одновременно с расследованием преступлений, следователи вынуждены коллективно обращаться за защитой предусмотренных Конституцией Украины законных прав и гарантий и определенностью их статуса, является необходимым условием для окончания уголовных производств", - говорится в заявлении.

"Обращаемся к Вам с призывом в пределах полномочий Генерального прокурора Украины... принять все необходимые меры, в том числе выступить в сессионном зале Верховной Рады Украины по поводу необходимости немедленного восстановления гарантированных Конституцией Украины законных прав и гарантий следственных органов путем внесения соответствующих законодательных изменений в пункт 5 раздела XIII "Переходные положения" Закона Украины "О прокуратуре", - говорится в коллективном письме Управления спецрасследований ГПУ.

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Как сообщал УНН, Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба выясняет основания передачи 150 уголовных производств из органов прокуратуры, которые были начаты еще до начала работы ГБР.

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