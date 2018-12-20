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Слідчі не отримали премій за грудень через організаційні збої - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Слідчі прокуратури не змогли отримати належних премій через організаційні питання з Кабінетом міністрів України. Про це сьогодні повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час Всеукраїнської конференції прокурорів, передає УНН.

Слідчі не отримали премій за грудень через організаційні збої - Луценко

"Хотів би, щоб ви націлили майбутній склад Ради прокурорів на бойове відстоювання наших прав. Не секрет, що в грудні у нас виникли організаційні збої у співпраці з Кабінетом міністрів, в результаті чого слідчі за грудень так і не можуть отримати належну їм премію", - сказав він.

Луценко нагадав, що у зв’язку з початком роботи ДБР слідчі прокуратури перестали бути прирівняними до прокурорів, і ця організаційна проблема призвела до затяжних дебатів з Кабміном, в першу чергу з Мін’юстом.

"У результаті на сьогодні ми маємо тверду обіцянку Прем’єр-міністра про те, що в цьому році це буде проголосовано. Але, тим не менше, чи фінансові установи це зроблять в грудні чи прийдеться у січні виплачувати і за грудень, і за січень (премій слідчим прокуратури – ред.) – це відкрите питання", - додав Генпрокурор.

Як повідомляв УНН, в Управлінні спеціальних розслідувань ГПУ надіслали Генпрокуророві Юрію Луценку колективний лист, в якому просять вжити заходів для відновлення конституційних прав та гарантій слідчих, оскільки після офіційного запуску Державного бюро слідчі прокуратури були фактично позбавлені гарантій незалежності і соціальних гарантій.

27 листопада 2018 року 300 слідчих Державного бюро розслідувань склали присягу і розпочали роботу одночасно по всій Україні.

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