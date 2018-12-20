Слідчі не отримали премій за грудень через організаційні збої - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Слідчі прокуратури не змогли отримати належних премій через організаційні питання з Кабінетом міністрів України. Про це сьогодні повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час Всеукраїнської конференції прокурорів, передає УНН.
"Хотів би, щоб ви націлили майбутній склад Ради прокурорів на бойове відстоювання наших прав. Не секрет, що в грудні у нас виникли організаційні збої у співпраці з Кабінетом міністрів, в результаті чого слідчі за грудень так і не можуть отримати належну їм премію", - сказав він.
Луценко нагадав, що у зв’язку з початком роботи ДБР слідчі прокуратури перестали бути прирівняними до прокурорів, і ця організаційна проблема призвела до затяжних дебатів з Кабміном, в першу чергу з Мін’юстом.
"У результаті на сьогодні ми маємо тверду обіцянку Прем’єр-міністра про те, що в цьому році це буде проголосовано. Але, тим не менше, чи фінансові установи це зроблять в грудні чи прийдеться у січні виплачувати і за грудень, і за січень (премій слідчим прокуратури – ред.) – це відкрите питання", - додав Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, в Управлінні спеціальних розслідувань ГПУ надіслали Генпрокуророві Юрію Луценку колективний лист, в якому просять вжити заходів для відновлення конституційних прав та гарантій слідчих, оскільки після офіційного запуску Державного бюро слідчі прокуратури були фактично позбавлені гарантій незалежності і соціальних гарантій.
27 листопада 2018 року 300 слідчих Державного бюро розслідувань склали присягу і розпочали роботу одночасно по всій Україні.