Следственные эксперименты на столичной улице Институтской планируют завершить в конце августа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Следственные эксперименты в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года, которые происходят на территории земельных участков, где Музеем Революции Достоинства планируется проведение строительных работ, должны завершиться до конца августа. Об этом журналисту УНН сообщила заведующая отделом строительства Музея Революции Достоинства Наталья Бойкив.
Бойкив напомнила, что сейчас строительные работы на аллее Героев Небесной Сотни приостановлены по ходатайству ГПУ.
"В постановлении суда нет четко прописанной даты, когда закончатся следственные эксперименты. Но мы получили письмо от ГПУ, где они сообщают нам, что до конца августа следственные эксперименты будут завершены", - сказала Бойкив.
Однако, она отметила, что это не означает, что не появятся новые ходатайства о проведении следственных экспериментов. Поэтому пока ситуация неопределенная.
"Ничего, пока ничего. У нас были только подготовительные работы, мы выставили строительный городок, были готовы начать снятие брусчатки, но нам не дали этого сделать ...", - сказала она, отвечая на вопрос, какой объем работ успели выполнить.
По ее словам, после того, как завершатся следственные эксперименты, Музей Революции Достоинства подаст ходатайство в ГПУ о снятии ареста с земельного участка для получения разрешения на строительство.
"Надеюсь, что осенью мы интенсивно начнем строительные работы, относящиеся к мемориальной части", - рассказала Бойко.
Напомним, в ООН заявили, что строительство Музея Майдана на улице Институтской в Киеве может помешать следователям экспериментам и создать дополнительное препятствие расследованию убийств, совершенных 18 и 20 февраля 2014 года.
Как сообщал УНН, 18 мая в Киеве активисты С14 снесли забор на улице Институтской, который, по их мнению, мешает расследованию убийства Небесной сотни.
Перед инцидентом Генпрокуратура обратилась к руководству музея Революции Достоинства с письмом о приостановлении работ по строительству на аллее Героев Небесной Сотни.
В управлении ГПУ указали, что на территории земельных участков, где Музеем Революции Достоинства планируется проведение строительных работ, продолжается проведение следственных экспериментов в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года.