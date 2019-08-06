Следственные эксперименты на столичной улице Институтской планируют завершить в конце августа

КИЕВ. 6 августа. УНН. Следственные эксперименты в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года, которые происходят на территории земельных участков, где Музеем Революции Достоинства планируется проведение строительных работ, должны завершиться до конца августа. Об этом журналисту УНН сообщила заведующая отделом строительства Музея Революции Достоинства Наталья Бойкив.