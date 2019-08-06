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Слідчі експерименти на столичній вулиці Інститутській планують завершити в кінці серпня

Слідчі експерименти на столичній вулиці Інститутській планують завершити в кінці серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Слідчі експерименти у кримінальному провадженні про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року, які відбуваються на території земельних ділянок, де Музеєм Революції Гідності планується проведення будівельних робіт, мають завершитися до кінця серпня. Про це журналісту УНН повідомила завідувачка відділу будівництва Музею Революції Гідності Наталія Бойків.

Бойків нагадала, що наразі будівельні роботи на алеї Героїв Небесної Сотні призупинені через клопотання ГПУ.

“В ухвалі суду немає чітко прописаної дати, коли закінчаться слідчі експерименти. Але ми отримали лист від ГПУ, де вони повідомляють нас, що до кінця серпня слідчі експерименти будуть завершені”, - сказала Бойків.

Проте, вона зазначила, що це не означає, що не з’являться нові клопотання про проведення слідчих експериментів. Тому поки що ситуація невизначена.

“Нічого, поки що нічого. У нас були тільки підготовчі роботи, ми виставили будівельне містечко, були готові почати зняття бруківки, але нам не дали цього зробити...”, — сказала вона, відповідаючи на питання, який обсяг робіт встигли виконати.

За її словами, після того, як завершаться слідчі експерименти, Музей Революції Гідності подасть клопотання до ГПУ про зняття арешту із земельної ділянки для отримання дозволу на будівництво.

“Сподіваюся, що восени ми інтенсивно розпочнемо будівельні роботи, які стосуються меморіальної частини”, — розповіла Бойків.

Нагадаємо, в ООН заявили, що будівництво Музею Майдану на вулиці Інститутській у Києві може перешкодити слідчим експериментам і створити додаткову перешкоду розслідуванню вбивств, скоєних 18 і 20 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНН, 18 травня у Києві активісти С14 знесли паркан на вулиці Інститутській, який, на їх переконання, заважає розслідуванню вбивства Небесної сотні.

Перед інцидентом Генпрокуратура звернулася до керівництва музею Революції Гідності із листом щодо призупинення робіт з будівництва на алеї Героїв Небесної Сотні.

В управлінні ГПУ вказали, що на території земельних ділянок, де Музеєм Революції Гідності планується проведення будівельних робіт, продовжується проведення слідчих експериментів у кримінальному провадженні про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року.

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