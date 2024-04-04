Следует закрыть все пробелы обхода санкций россией - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что необходимо наложить санкции в отношении всего российского военно-промышленного комплекса, по атомной энергетике, металлургии, финансов и других отраслей государства-агрессора. Об этом заявил Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьером Латвии Эвикой Силиней, передает УНН.

Важный для нас вопрос - это санкции. Детально обсудили усиление санкционного давления на рф. Нужны санкции в отношении всего российского военно-промышленного комплекса, по атомной энергетике, металлургии, финансов и других отраслей государства-агрессора. Следует закрыть все пробелы обхода санкций. В этом контексте приветствуем решение Латвии запретить импорт зерна и другой агропродукции из россии и беларуси. Призываем к принятию аналогичного решения на уровне ЕС - сказал Шмыгаль.

Напомним

Правительство Латвии 22 февраля сразу в двух чтениях приняло постановление о запрете импорта российской и белорусской сельскохозяйственной продукции как минимум до июля 2025 года.

Рада в этом месяце может ратифицировать соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Украиной и Латвией - Шмыгаль