Рада в этом месяце может ратифицировать соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Украиной и Латвией - Шмыгаль

Верховная Рада в этом месяце рассмотрит соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Латвией и Украиной, которое было подписано в Риге в январе. Соглашение уже в парламенте для ратификации. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьером Латвии Эвикой Силиней, передает корреспондент УНН.

Во время визита в Латвию Президента Украины Владимира Зеленского подписано соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Латвией и Украиной, которое в этом месяце будет рассмотрено нашим парламентом для завершения процедуры вступления в силу. Это существенно улучшит участие наших латвийских партнеров в процессах реконструкции Украины. Это соглашение уже находится в парламенте для ратификации, и я убежден, что в этом месяце ратификация состоится - сказал Шмыгаль.

Напомним

В ноябре прошлого года Кабинет министров одобрил проект соглашения между Украиной и Латвией о техническом и финансовом сотрудничестве.

В январе этого года Украина и Латвия подписали в Риге соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление технической и финансовой помощи для восстановления Украины, в том числе бюджет Латвии в размере 5 млн евро. Также был согласован оборонный меморандум.