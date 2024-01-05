Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Бывший народный депутат, которого обвиняют в государственной измене, работе на российское фсб, серии заказных убийств банкиров Александр Шепелев своими преступлениями, совершенными в 2009 году, нанес ущерб на почти 345 млн грн. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в ответ на запрос УНН.

По результатам рассмотрения Вашего запроса о предоставлении информации сообщаем о следующем: общая сумма установленных досудебным расследованием убытков, причиненных в результате совершения в 2009 году указанным в запросе лицом инкриминируемых правонарушений, составляет 344 864 292,12 гривны - говорится в сообщении.

В ОГП напомнили, что в отношении Шепелева вступили в законную силу два приговора судов. В частности, речь идет о приговоре Деснянского районного суда города Киева от 7 августа 2020 года, которым экс-депутат осужден по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи, совершенный повторно) к 7 годам лишения свободы. Этот приговор был вынесен по делу о его побеге из Лукьяновского СИЗО с помощью подкупа охраны.

Также вступил в законную силу приговор Оболонского районного суда г. Киева от 3 августа 2022 года, которым Шепелев признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (организация заказного убийства группой лиц из корыстных побуждений). Экс-депутат приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

"Во время досудебного следствия в уголовных производствах по подозрению экс-нардепа и его жены (Галины Шепелевой, которую подозревают как и ее мужа в хищении средств "Родовид Банка" - ред.) на недвижимое имущество и денежные средства последних, а также третьих лиц аресты накладывались. Ориентировочная стоимость арестованного имущества превышает размер нанесенного государству ущерба и в полном объеме может обеспечить заявленные в уголовных производствах иски", - добавили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что Шепелев во время досудебного расследования и судебного разбирательства вину в инкриминируемых ему правонарушениях не признавал, и действий, направленных на возврат средств для возмещения причиненных им убытков не совершал. В Офисе Генпрокурора также отметили, что во время досудебного расследования были арестованы легализованные Шепелевым в результате совершения преступлений средства на счетах компаний нерезидентов, конечным владельцем которых он является.

В то же время, в прокуратуре добавили, что сейчас в судах Киева и Киевской области слушается пять уголовных дел по обвинению Александра Шепелева. Кроме того, Высший антикоррупционный суд рассматривает уголовное производство от 28 августа 2013 года по обвинению Шепелева в совершении преступлений, предусмотренных ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 191, (организация присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением группой лиц в особо крупных размерах) и ч. З ст. 27, ч. З ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем группой лиц в особо крупных размерах).

Напомним

Ранее стало известно, что прокурор Виктория Оршавская подала в ВСП жалобу на судей Верховного суда Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллу Макаровец, которые рассматривали кассацию по делу Шепелева о побеге из-под стражи, и 6 июля 2023 года изменили ему приговор судов предыдущих инстанций, чем почти выпустили Шепелева на свободу. По автоматическому распределению, жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф Елена Ковбий.

В частности, коллегия Верховного суда решила закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за на их взгляд недостаточного количества доказательств. Кроме того, судьи существенно уменьшили срок отбывания наказания Шепелева, зачислив ему срок пребывания в СИЗО рф с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года. Тогда российские правоохранители задержали его по экстрадиционному запросу Украины.

Пока якобы решался вопрос его выдачи Украине, Шепелев активно сотрудничал с фсб рф и должен был находиться в следственном изоляторе. Спустя год россия все же отказалась выдать беглого нардепа украинскому правосудию, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности.

Коллегия Верховного суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Таким образом, по решению кассационной инстанции Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года.

Кроме того, из-за закрытия эпизодов о подкупе имущество экс-нардепа по именно этому эпизоду не будут конфисковывать. Эксперты, опрошенные УНН ранее ставили под сомнение объективность решения Верховного суда, откровенно говоря о коррупционной составляющей.

В частности, по мнению председателя правления Фонда DEJURE Михаила Жернакова, судьи Верховного суда могли получить денежное вознаграждение за такое решение. Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно проверить добропорядочность судей, которые вынесли такое решение по делу Шепелева.