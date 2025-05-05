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Skype сегодня прекращает свою работу

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Сегодня, 5 мая 2025 года, Microsoft официально прекращает работу Skype, предлагая пользователям перейти на бесплатную версию Microsoft Teams с возможностью переноса данных.

Skype сегодня прекращает свою работу

Приложение Skype сегодня, 5 мая официально прекращает свою работу, передает УНН со ссылкой на Microsoft.

В Microsoft сообщали, что в мае 2025 года Skype будет списан. Это изменение повлияет как на бесплатных, так и на платных пользователей Skype, но не на пользователей "Skype для бизнеса".

Skype оставался доступным до 5 мая 2025 года для того, чтобы дать пользователям время ознакомиться с Teams и выбрать вариант, который им лучше всего подходит. Так, пользователи Skype смогут перейти на бесплатную версию Microsoft Teams, которая предлагает много основных функций.

Войдите в Microsoft Teams (бесплатно) на любом поддерживаемом устройстве, используя свои учетные данные Skype, и ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Вы также получите уведомление в приложении Skype с запросом принять меры для переноса данных. Если вы не хотите использовать Microsoft Teams Free, вы можете экспортировать данные Skype

Skype работал с 2003 года. По данным исследовательской компании TeleGeography, в 2008 году Skype стал крупнейшим оператором международной голосовой связи — его доля от общего объема разговоров составила 8 %. По состоянию на 2011 год ежемесячно услугами Skype пользуются до 140 миллионов человек во всем мире.

В феврале 2025 года Microsoft объявила о прекращении работы Skype 5 мая в пользу Microsoft Teams.

Microsoft прекращает поддержку приложения Remote Desktop для Windows: что стоит знать пользователям11.03.25, 16:27 • 36934 просмотра

Анна Мурашко

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