Skype сьогодні припиняє свою роботу

Застосунок Skype сьогодні, 5 травня офіційно припиняє свою роботу, передає УНН з посиланням на Microsoft.

У Microsoft повідомляли, що у травні 2025 року Skype буде списане. Ця зміна вплине як на безкоштовних, так і на платних користувачів Skype, але не на користувачів "Skype для бізнесу".

Skype залишався доступним до 5 травня 2025 року для того, щоб дати користувачам час ознайомитися з Teams та вибрати варіант, який їм найкраще підходить. Так, користувачі Skype матимуть можливість перейти на безкоштовну версію Microsoft Teams, яка пропонує багато основних функцій.

Увійдіть до Microsoft Teams (безкоштовно) на будь-якому підтримуваному пристрої, використовуючи свої облікові дані Skype, і ваші контакти та чати будуть автоматично перенесені. Ви також отримаєте сповіщення в програмі Skype із запитом вжити заходів для перенесення даних. Якщо ви не хочете використовувати Microsoft Teams Free, ви можете експортувати дані Skype