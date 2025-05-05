Skype сьогодні припиняє свою роботу
Київ • УНН
Сьогодні, 5 травня 2025 року, Microsoft офіційно припиняє роботу Skype, пропонуючи користувачам перейти на безкоштовну версію Microsoft Teams з можливістю перенесення даних.
Застосунок Skype сьогодні, 5 травня офіційно припиняє свою роботу, передає УНН з посиланням на Microsoft.
У Microsoft повідомляли, що у травні 2025 року Skype буде списане. Ця зміна вплине як на безкоштовних, так і на платних користувачів Skype, але не на користувачів "Skype для бізнесу".
Skype залишався доступним до 5 травня 2025 року для того, щоб дати користувачам час ознайомитися з Teams та вибрати варіант, який їм найкраще підходить. Так, користувачі Skype матимуть можливість перейти на безкоштовну версію Microsoft Teams, яка пропонує багато основних функцій.
Увійдіть до Microsoft Teams (безкоштовно) на будь-якому підтримуваному пристрої, використовуючи свої облікові дані Skype, і ваші контакти та чати будуть автоматично перенесені. Ви також отримаєте сповіщення в програмі Skype із запитом вжити заходів для перенесення даних. Якщо ви не хочете використовувати Microsoft Teams Free, ви можете експортувати дані Skype
Skype працював з 2003 року. За даними дослідницької компанії TeleGeography, 2008 року Skype став найбільшим оператором міжнародного голосового зв'язку — його частка від загального обсягу розмов склала 8 %. Станом на 2011 рік щомісячно послугами Skype користуються до 140 мільйонів людей в усьому світі.
У лютому 2025 року Microsoft оголосила про припинення роботи Skype 5 травня на користь Microsoft Teams.
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