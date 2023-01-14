Совершенные россией зверства никогда не будут прощены и забыты - президент Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что россия понесет ответственность за свои зверства. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
Цитата
“россия — террористическая страна. Куда бы они ни пошли, они несут разрушение, смерть и огромные страдания”, — написал он.
Науседа добавил, что совершенные российскими оккупантами зверства, массовые убийства, нападения на жилые дома — как это произошло в эту субботу в Днепре — “никогда не будут прощены и забыты”.
“Наступит время ответственности”, — отметил он и подчеркнул, что Литва стоит вместе с Украиной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецслужбы Литвы видят одинаковую потенциальную угрозу как в россиянах, так и в белорусах