Совершенные россией зверства никогда не будут прощены и забыты - президент Литвы

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“россия — террористическая страна. Куда бы они ни пошли, они несут разрушение, смерть и огромные страдания”, — написал он.

Науседа добавил, что совершенные российскими оккупантами зверства, массовые убийства, нападения на жилые дома — как это произошло в эту субботу в Днепре — “никогда не будут прощены и забыты”.

“Наступит время ответственности”, — отметил он и подчеркнул, что Литва стоит вместе с Украиной.

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