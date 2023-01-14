Скоєні росією звірства ніколи не будуть прощені та забуті - президент Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що росія понесе відповідальність за свої звірства. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
Цитата
“росія — терористична країна. Куди б вони не пішли, вони несуть руйнацію, смерть та величезні страждання”, — написав він.
Науседа додав, що скоєні російськими окупантами звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки — як це сталося цієї суботи в Дніпрі — “ніколи не будуть прощені та забуті”.
“Настане час відповідальності”, — зазначив він та наголосив, що Литва стоїть разом з Україною.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спецслужби Литви бачать однакову потенційну загрозу як у росіянах, так і в білорусах