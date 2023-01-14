Скоєні росією звірства ніколи не будуть прощені та забуті - президент Литви

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“росія — терористична країна. Куди б вони не пішли, вони несуть руйнацію, смерть та величезні страждання”, — написав він.

Науседа додав, що скоєні російськими окупантами звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки — як це сталося цієї суботи в Дніпрі — “ніколи не будуть прощені та забуті”.

“Настане час відповідальності”, — зазначив він та наголосив, що Литва стоїть разом з Україною.

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