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Скоро начнутся тренировки украинских пилотов на западных самолетах - глава МИД Кулеба

Киев • УНН

 • 647132 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Украинские пилоты скоро начнут тренировки на западных самолетах. Также начнется подготовка техников, пишет УНН со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Скоро начнутся тренировки украинских пилотов на западных самолетах - глава МИД Кулеба

Цитата

“Авиационная коалиция фактически начала функционирование, скоро начнутся тренировки пилотов на самолетах и симуляторах, а также подготовка техников и инфраструктуры”.

Напомним

Вопрос авиационной коалиции был одним из ключевых на последнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По его итогам Дания выразила готовность обучать украинских пилотов на F-16 на своей авиабазе.

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