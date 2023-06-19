Скоро начнутся тренировки украинских пилотов на западных самолетах - глава МИД Кулеба

Цитата

“Авиационная коалиция фактически начала функционирование, скоро начнутся тренировки пилотов на самолетах и симуляторах, а также подготовка техников и инфраструктуры”.

Напомним

Вопрос авиационной коалиции был одним из ключевых на последнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По его итогам Дания выразила готовность обучать украинских пилотов на F-16 на своей авиабазе.