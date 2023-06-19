Скоро розпочнуться тренування українських пілотів на західних літаках – голова МЗС Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Українські пілоти скоро розпочнуть тренування на західних літаках. Також почнеться підготовка техніків, пише УНН з посиланням на голову МЗС України Дмитра Кулебу.
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“Авіаційна коаліція фактично розпочала функціонування, скоро розпочнуться тренування пілотів на літаках і симуляторах, а також підготовка техніків та інфраструктури”.
Нагадаємо
Питання авіаційної коаліції було одним з ключових на останньому засіданні Контактної групи з питань оборони України.
За його підсумками Данія висловила готовність навчати українських пілотів на F-16 на своїй авіабазі.