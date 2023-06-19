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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Скоро розпочнуться тренування українських пілотів на західних літаках – голова МЗС Кулеба

Київ • УНН

 • 647132 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Українські пілоти скоро розпочнуть тренування на західних літаках. Також почнеться підготовка техніків, пише УНН з посиланням на голову МЗС України Дмитра Кулебу.

Скоро розпочнуться тренування українських пілотів на західних літаках – голова МЗС Кулеба

Цитата

“Авіаційна коаліція фактично розпочала функціонування, скоро розпочнуться тренування пілотів на літаках і симуляторах, а також підготовка техніків та інфраструктури”.

Нагадаємо

Питання авіаційної коаліції було одним з ключових на останньому засіданні Контактної групи з питань оборони України.

За його підсумками Данія висловила готовність навчати українських пілотів на F-16 на своїй авіабазі.

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