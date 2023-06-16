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Данія готова навчати українських пілотів на F-16 на своїй авіабазі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Данія готова навчати українських льотчиків на винищувачах F-16, надавши доступ до своєї авіабази. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен у коментарі TV2, передає УНН.

Данія готова навчати українських пілотів на F-16 на своїй авіабазі

За його словами, Данія спільно з Нідерландами розробили план навчання українських військових на винищувачах F-16.

Цитата

"Ми очікуємо, що це буде на (базі військово-повітряних сил – ред.) "Скрюдструп", де знаходяться наші літаки F-16", - сказав Пульсен.

За його словами, у навчанні братимуть участь як пілоти, так і персонал, необхідний для утримання літаків на крилах.

Як пише DR, очільник данського Міноборони сподівається надати остаточний план програми навчання перед самітом НАТО у столиці Литви Вільнюсі наступного місяця.

Доповнення

У Повітряних силах зазначають, що українським пілотам, які невдовзі будуть проходити підготовку на американських винищувачах F-16, не потрібно буде "перенавчатись з нуля".

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