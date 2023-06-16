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Дания готова обучать украинских пилотов на F-16 на своей авиабазе

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Дания готова обучать украинских летчиков на истребителях F-16, предоставив доступ к своей авиабазе. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в комментарии TV2, передает УНН.

Дания готова обучать украинских пилотов на F-16 на своей авиабазе

По его словам, Дания совместно с Нидерландами разработали план обучения украинских военных на истребителях F-16.

Цитата

"Мы ожидаем, что это будет на (базе военно-воздушных сил – ред.) "Скрюдструп", где находятся наши самолеты F-16", - сказал Поульсен.

По его словам, в обучении будут участвовать как пилоты, так и персонал, необходимый для удержания самолетов на крыльях.

Как пишет DR, глава датского Минобороны надеется предоставить окончательный план программы обучения перед саммитом НАТО в столице Литвы Вильнюсе в следующем месяце.

Дополнение

В Воздушных силах отмечают, что украинским пилотам, которые вскоре будут проходить подготовку на американских истребителях F-16, не нужно будет "переучиваться с нуля".

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