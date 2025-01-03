Сколько стоит докупить пенсионный стаж - ответ эксперта

Украинцы, которым не хватает нескольких месяцев или лет страхового стажа для выхода на пенсию, могут официально его докупить. Стоимость одного месяца стажа составляет 1760 гривен, а год обойдется в 21 тысячу гривен, рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко в эфире КИЕВ24, передает УНН.

Купить можно, но понятно, что это будет стоить определенных денег... Нужно заплатить минимальный взнос за каждый месяц - 22% умноженные на минимальную заработную плату (8000 гривен - ред.). То есть за один месяц стажа нужно заплатить 1760 гривен, за год купленного стажа обойдется в 21 тысячу грн - ответила Ткаченко на вопрос журналистки, о какой сумме идет речь, если не хватает несколько месяцев или лет для выхода на пенсию и их можно купить.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в марте 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий, как это и предусмотрено законом. По прогнозам аналитиков, перерасчет будет осуществлен в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%.