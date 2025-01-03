Скільки коштує докупити пенсійний стаж - відповідь експерта

Українці, яким не вистачає кількох місяців або років страхового стажу для виходу на пенсію, можуть офіційно його докупити. Вартість одного місяця стажу становить 1760 гривень, а рік обійдеться у 21 тисячу гривень, розповіла провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко в ефірі КИЇВ24, передає УНН.

Купити можна, але зрозуміло, що це буде коштувати певних грошей... Потрібно заплатити мінімальний внесок за кожен місяць - 22% помножені на мінімальну заробітну плату (8000 гривень - ред.). Тобто за один місяць стажу потрібно заплатити 1760 гривень, за рік купленого стажу обійдеться у 21 тисячу грн - відповіла Ткаченко на запитання журналістки, про яку суму йдеться, якщо не вистачає кілька місяців або років для виходу на пенсію і їх можна купити.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у березні 2025 року в Україні буде проведено індексацію пенсій, як це й передбачено законом. За прогнозами аналітиків, перерахунок буде здійснено відповідно до рівня інфляції від 13 до 17%.