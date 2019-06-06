Схемы на Харьковском БТЗ: детективу НАБУ сообщено о подозрении

"В 2016 году была назначена детективом НАБУ соответствующая экспертиза, однако по понятным причинам она была отозвана. Есть переписка детектива НАБУ, который обращается к эксперту провести экспертизу (закупок Харьковского БТЗ - ред.), есть ответ эксперта, который просит детектива предоставить первичную документацию", - сказала она.

По словам Варченко, ГБР было установлено, что документация к тому времени уже была у детектива НАБУ, однако для нас с пока непонятным причинам, вместо того, чтобы предоставить документы на экспертизу, детектив НАБУ ее просто отозвал.

"Следователями ГБР дана оценка, направлено документы процессуальным руководителям и как следствие детективу НАБУ сообщено о подозрении заместителем Генерального прокурора Украины", - добавила заместитель директора ГБР.

Как сообщал УНН, согласно выводам экспертов Государственного бюро расследований, неправомерными действиями должностных лиц Харьковского бронетанкового завода нанесен ущерб государству в размере 9 700 000 грн.

Двум должностным лицам Харьковского БТЗ объявили о подозрении в растрате государственных средств.

Напомним, ГБР в рамках дела о хищениях в оборонной сфере дало оценку действиям детективов НАБУ.