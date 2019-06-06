Схемы на Харьковском БТЗ: детективу НАБУ сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В деле о коррупционных схемах на Харьковском бронетанковом заводе детективу НАБУ было сообщено о подозрении. Об этом сказала на брифинге в Киеве первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко, передает корреспондент УНН.
"В 2016 году была назначена детективом НАБУ соответствующая экспертиза, однако по понятным причинам она была отозвана. Есть переписка детектива НАБУ, который обращается к эксперту провести экспертизу (закупок Харьковского БТЗ - ред.), есть ответ эксперта, который просит детектива предоставить первичную документацию", - сказала она.
По словам Варченко, ГБР было установлено, что документация к тому времени уже была у детектива НАБУ, однако для нас с пока непонятным причинам, вместо того, чтобы предоставить документы на экспертизу, детектив НАБУ ее просто отозвал.
"Следователями ГБР дана оценка, направлено документы процессуальным руководителям и как следствие детективу НАБУ сообщено о подозрении заместителем Генерального прокурора Украины", - добавила заместитель директора ГБР.
Как сообщал УНН, согласно выводам экспертов Государственного бюро расследований, неправомерными действиями должностных лиц Харьковского бронетанкового завода нанесен ущерб государству в размере 9 700 000 грн.
Двум должностным лицам Харьковского БТЗ объявили о подозрении в растрате государственных средств.
Напомним, ГБР в рамках дела о хищениях в оборонной сфере дало оценку действиям детективов НАБУ.