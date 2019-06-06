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Розкрадання в "оборонці": ДБР дало оцінку діям детективів НАБУ (виправлено)

Розкрадання в "оборонці": ДБР дало оцінку діям детективів НАБУ (виправлено)

Київ • УНН

 • 11310 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Державне бюро розслідувань в рамках справи про розкрадання в оборонній сфері дало оцінку діям детективів НАБУ. Про це сказав на брифінгу в Києві генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження, в рамках якого давало оцінку як діям детективів НАБУ, так і власне справі про розкрадання в "Оборонпромі" за участю різних компаній, в тому числі "Оптімаспецдеталь". Сьогодні ми хочемо продемонструвати результати цього розслідування. Вони закінчилися підозрами, оголошеними як детективу, так і керівникам підприємств "Оборонпрому", - сказав Генпрокурор.

Нагадаємо, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся скандал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування. Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи.

Луценко заявляв, що ще у 2017 році до Національного антикорупційного бюро було направлено матеріали справи, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ у співпраці з керівником ТОВ "Оптимумспецдеталь". Водночас, за заявою керівника САП, жодних дій НАБУ в цій справі не вчиняло.

Генпрокурор заявив, що монополію на розслідування розкрадань в "оборонці" має НАБУ.

Раніше повідомлялося, що сума збитків по справах щодо схем на підприємствах "Укроборонпрому" становить близько 1 млрд грн.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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