Розкрадання в "оборонці": ДБР дало оцінку діям детективів НАБУ (виправлено)
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Державне бюро розслідувань в рамках справи про розкрадання в оборонній сфері дало оцінку діям детективів НАБУ. Про це сказав на брифінгу в Києві генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження, в рамках якого давало оцінку як діям детективів НАБУ, так і власне справі про розкрадання в "Оборонпромі" за участю різних компаній, в тому числі "Оптімаспецдеталь". Сьогодні ми хочемо продемонструвати результати цього розслідування. Вони закінчилися підозрами, оголошеними як детективу, так і керівникам підприємств "Оборонпрому", - сказав Генпрокурор.
Нагадаємо, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся скандал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування. Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи.
Луценко заявляв, що ще у 2017 році до Національного антикорупційного бюро було направлено матеріали справи, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ у співпраці з керівником ТОВ "Оптимумспецдеталь". Водночас, за заявою керівника САП, жодних дій НАБУ в цій справі не вчиняло.
Генпрокурор заявив, що монополію на розслідування розкрадань в "оборонці" має НАБУ.
Раніше повідомлялося, що сума збитків по справах щодо схем на підприємствах "Укроборонпрому" становить близько 1 млрд грн.