Хищение в "оборонке": ГБР дало оценку действиям детективов НАБУ (исправлено)

"Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство, в рамках которого давало оценку как действиям детективов НАБУ, так и собственно делу о хищениях в "Оборонпроме" с участием различных компаний, в том числе "Оптимаспецдеталь". Сегодня мы хотим продемонстрировать результаты этого расследования. Они закончились подозрениями, объявленными как детективу, так и руководителям предприятий "Оборонпрома", - сказал генпрокурор.

Напомним, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олега Гладковского. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковских и других фигурантов "оборонного" дела.

Луценко заявлял, что еще в 2017 году в Национальный антикоррупционного бюро были направлены материалы дела, из которых следует вероятная коррупционная деятельность работников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь". В то же время, по заявлению руководителя САП, никаких действий НАБУ в этом деле не совершала.

Генпрокурор заявил, что монополию на расследование хищений в "оборонке" имеет НАБУ.

Ранее сообщалось, что сумма убытков по делам о схем на предприятиях "Укроборонпрома" составляет около 1 млрд грн.