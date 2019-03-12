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НАБУ у 2017-у передали справу можливої причетності його працівників до схем в "оборонці" - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У 2017 році до Національного антикорупційного бюро було направлено матеріали справи, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ у співпраці з керівником ТОВ "Оптимумспецдеталь". Водночас, за заявою керівника САП, жодних дій НАБУ в цій справі не вчиняло. Про це під час брифінгу у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Єдине, що можу наголосити, – ще в 2017 році матеріали, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ в співпраці з громадянином Рогозою з "Оптимумспецдеталі", було направлено до НАБУ. За заявою керівника САП – а тільки він може знати цю інформацію – жодних дій НАБУ в цій справі не вчиняло", - сказав Генпрокурор.

На його думку, це питання належить до компетенції громадської ради НАБУ, аудита НАБУ та інших подібних структур.

Нагадаємо, Генпрокурор заявив, що монополію на розслідування розкрадань в "оборонці" має НАБУ.

Як повідомляв УНН, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся сканадал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування. Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи.

Українські Національні Новини

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