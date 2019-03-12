НАБУ у 2017-у передали справу можливої причетності його працівників до схем в "оборонці" - Луценко

КИЇВ. 12 березня. УНН. У 2017 році до Національного антикорупційного бюро було направлено матеріали справи, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ у співпраці з керівником ТОВ "Оптимумспецдеталь". Водночас, за заявою керівника САП, жодних дій НАБУ в цій справі не вчиняло. Про це під час брифінгу у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.