НАБУ в 2017-м передали дело возможной причастности его сотрудников к схемам в "оборонке" - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В 2017 году в Национальное антикоррупционное бюро были направлены материалы дела, из которых следует вероятная коррупционная деятельность сотрудников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь". В то же время, по заявлению руководителя САП, никаких действий НАБУ в этом деле не совершало. Об этом во время брифинга в Киеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Единственное, что могу отметить, - еще в 2017 году материалы, из которых вытекает вероятная коррупционная деятельность сотрудников НАБУ в сотрудничестве с гражданином Рогозой из "Оптимумспецдетали", были направлены в НАБУ. По заявлению руководителя САП - а только он может знать эту информацию - никаких действий НАБУ в этом деле не совершало", - сказал Генпрокурор.
По его мнению, этот вопрос относится к компетенции общественного совета НАБУ, аудита НАБУ и других подобных структур.
Напомним, Генпрокурор заявил, что монополию на расследование хищений в "оборонке" имеет НАБУ.
Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Позже НАБУ провело обыски у Гладковских и других фигурантов "оборонного" дела.