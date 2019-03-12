НАБУ в 2017-м передали дело возможной причастности его сотрудников к схемам в "оборонке" - Луценко

"Единственное, что могу отметить, - еще в 2017 году материалы, из которых вытекает вероятная коррупционная деятельность сотрудников НАБУ в сотрудничестве с гражданином Рогозой из "Оптимумспецдетали", были направлены в НАБУ. По заявлению руководителя САП - а только он может знать эту информацию - никаких действий НАБУ в этом деле не совершало", - сказал Генпрокурор.

По его мнению, этот вопрос относится к компетенции общественного совета НАБУ, аудита НАБУ и других подобных структур.

Напомним, Генпрокурор заявил, что монополию на расследование хищений в "оборонке" имеет НАБУ.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Позже НАБУ провело обыски у Гладковских и других фигурантов "оборонного" дела.