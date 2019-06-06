Растрата в "оборонке": объявлено подозрение двум руководителям Харьковского БТЗ

"Действительно, материалы, которые были переданы ГБР, дали полный доступ для установления истины. Материалы, которые были предоставлены еще в 2017 году в НАБУ, прокуроры САП не видели. Они были скрыты от прокуроров САП и процессуальных руководителей. Указанные материалы, благодаря расследованию господина Бигуса, стали известны не только широкой общественности, но и прокуратуре... Умение признавать ошибки необходимо признавать для того, чтобы обеспечить честность и прозрачность работы антикоррупционных органов", - сказал Холодницкий.

По его словам, изучив материалы дела, САП пришла к выводу, что следственные действия по этому делу должны быть проведены в течение 2017-2018 годов.

"Вчера процессуальными руководителями и прокурорами САП были объявлены подозрения в преступлении... бывшему генеральному директору Харьковского бронетанкового завода и его первому заместителю, который занимает должность главного инженера, в растрате имущества, повлекшего вред государству на сумму свыше 9 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании пресечения, прокурорами внесены соответствующие ходатайства в суд", - сообщил он.

Напомним, чиновники Харьковского БТЗ нанесли ущерб государству в 9,7 млн грн.