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Розтрата в "оборонці": оголошено підозру двом очільникам Харківського БТЗ

Розтрата в "оборонці": оголошено підозру двом очільникам Харківського БТЗ

Київ • УНН

 • 9048 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Двом посадовцям Харківського БТЗ оголосили про підозру в розтраті державних коштів. Про це сказав на брифінгу в Києві голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.

"Дійсно, матеріали, які були передані ДБР, дали повний доступ для встановлення істини. Матеріали, які були надані ще у 2017 році в НАБУ, прокурори САП не бачили. Вони були приховані від прокурорів САП і процесуальних керівників. Вказані матеріали, завдяки розслідуванню пана Бігуса стали відомі не тільки широкому загалу, а і прокуратурі… Вміння визнавати помилки необхідно визнавати для того, щоб забезпечити чесність і прозорість роботи антикорупційних органів", - сказав Холодницький.

З його слів, вивчивши матеріали справи, САП прийшла до висновку, що слідчі дії у цій справі мали бути проведені протягом 2017-2018 років.

"Вчора процесуальними керівниками і прокурорами САП було оголошено підозри у злочині… колишньому генеральному директору Харківського бронетанкового заводу та його першому заступнику, який займає посаду головного інженера, у розтраті майна, яке спричинило шкоду державі на сумі понад 9 млн грн. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, прокурорами занесені відповідні клопотання до суду", - повідомив він.

Нагадаємо, посадовці Харківського БТЗ завдали збитків державі у 9,7 млн грн.

Українські Національні Новини

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