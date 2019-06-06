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Схеми в "оборонці": посадовці Харківського БТЗ завдали збитків державі у 9,7 млн грн

Схеми в "оборонці": посадовці Харківського БТЗ завдали збитків державі у 9,7 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Відповідно до висновків експертів Державного бюро розслідувань, неправомірними діями посадових осіб Харківського бронетанкового заводу завдано збитків державі в розмірі 9 700 000 грн. Про це сказав на брифінгу в Києві перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає кореспондент УНН.

"На виконання договорів ДП (державного підприємства - ред.) було придбано 49 виробів на загальну суму 47 млн грн на виконання умов договорів приватними підприємствами нібито було поставлено нові приціли-далекоміри, після чого заводом було здійснено їх оплату в повному обсязі", - сказала Варченко.

З її слів, ДБР встановило, що у серпні 2016 року на адресу НАБУ надійшли матеріали планової ревізії діяльності зазначеного ДП за період 2012-2016 років, яка, зокрема, встановила, що значна частина з тих 49 прицілів фактично поставлено не було, оскільки, наприклад, 10 з них були зняті з військової техніки – танків, що знаходилися на території заводу та належали центру обліку надлишкового майна Міноборони.

"Схема розкрадання бюджетних коштів була досить простою, полягала в тому, що на території заводу знаходились понад 240 танків, що належали центру обліку надлишкового майна. З танків знімалися приціли і ставилися на інші танки, що перебували в тому ж приміщенні", - повідомила Варченко.

"Слідчі ДБР в рамках свого провадження вилучили всю необхідну документацію у Харківському БТЗ, провели обшуки в НАБУ. Крім того, ми призначили комплексну товарознавчу експертизу, відповідно до якої встановлено, що зазначеними неправомірними діями посадових осіб Харківського БТЗ завдано збитків державі в розмірі 9 700 000 грн", - додала вона.

Нагадаємо, сума збитків по справах щодо схем на підприємствах "Укроборонпрому" становить близько 1 млрд грн.

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