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Схеми на Харківському БТЗ: детективу НАБУ повідомлено про підозру

Схеми на Харківському БТЗ: детективу НАБУ повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 9817 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. У справі про корупційні схеми на Харківському бронетанковому заводі детективу НАБУ було повідомлено про підозру. Про це сказала на брифінгу в Києві перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає кореспондент УНН.

"У 2016 році була призначена детективом НАБУ відповідна експертиза, однак зі зрозумілих причин вона була відкликана. Є листування детектива НАБУ, який звертається до експерта провести експертизу (закупівель Харківського БТЗ – ред.), є відповідь експерта, який просить детектива надати первинну документацію", - сказала вона.

За словами Варченко, ДБР було встановлено, що документація на той час вже була у детектива НАБУ, однак для нас із поки що незрозумілих причин, замість того, щоб надати документи на експертизу, детектив НАБУ її просто відкликав.

"Слідчими ДБР надано оцінку, скеровано документи процесуальним керівникам і як наслідок детективу НАБУ повідомлено про підозру заступником Генерального прокурора України", - додала заступниця директора ДБР.

Як повідомляв УНН, відповідно до висновків експертів Державного бюро розслідувань, неправомірними діями посадових осіб Харківського бронетанкового заводу завдано збитків державі в розмірі 9 700 000 грн.

Двом посадовцям Харківського БТЗ оголосили про підозру в розтраті державних коштів.

Нагадаємо, ДБР в рамках справи про розкрадання в оборонній сфері дало оцінку діям детективів НАБУ.

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