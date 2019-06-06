Схеми на Харківському БТЗ: детективу НАБУ повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У справі про корупційні схеми на Харківському бронетанковому заводі детективу НАБУ було повідомлено про підозру. Про це сказала на брифінгу в Києві перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає кореспондент УНН.
"У 2016 році була призначена детективом НАБУ відповідна експертиза, однак зі зрозумілих причин вона була відкликана. Є листування детектива НАБУ, який звертається до експерта провести експертизу (закупівель Харківського БТЗ – ред.), є відповідь експерта, який просить детектива надати первинну документацію", - сказала вона.
За словами Варченко, ДБР було встановлено, що документація на той час вже була у детектива НАБУ, однак для нас із поки що незрозумілих причин, замість того, щоб надати документи на експертизу, детектив НАБУ її просто відкликав.
"Слідчими ДБР надано оцінку, скеровано документи процесуальним керівникам і як наслідок детективу НАБУ повідомлено про підозру заступником Генерального прокурора України", - додала заступниця директора ДБР.
Як повідомляв УНН, відповідно до висновків експертів Державного бюро розслідувань, неправомірними діями посадових осіб Харківського бронетанкового заводу завдано збитків державі в розмірі 9 700 000 грн.
Двом посадовцям Харківського БТЗ оголосили про підозру в розтраті державних коштів.
Нагадаємо, ДБР в рамках справи про розкрадання в оборонній сфері дало оцінку діям детективів НАБУ.