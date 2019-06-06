Схеми на Харківському БТЗ: детективу НАБУ повідомлено про підозру

КИЇВ. 6 червня. УНН. У справі про корупційні схеми на Харківському бронетанковому заводі детективу НАБУ було повідомлено про підозру. Про це сказала на брифінгу в Києві перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає кореспондент УНН.