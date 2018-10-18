Скандальная взятка от застройщика в Киевской области: появились подробности разоблачения

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Прокуратура Киевской области разоблачила физическое лицо, которое требовало и получило от застройщика неправомерную выгоду в сумме 150 тысяч долларов США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“В среду, 17 октября, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Киевской области ДЗЭ НП Украина, отдела предотвращения и противодействия коррупции ДАБИ Украины и СУ ГУНП в Киевской области разоблачила и прекратила противоправную деятельность физического лица, которое требовало и получило от представителя фирмы — застройщика жилых домов неправомерную выгоду в сумме 150 тысяч долларов США за влияние на должностных лиц ГАСИ Украины, а именно начальника и его заместителя, при решении вопроса о предоставлении разрешения на проведение строительных работ для строительства многоэтажного жилого дома на территории одного из городов Киевской области”, - говорится в сообщении.

При получении неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов США указанное лицо было задержано с поличным.

Однако, мужчина, после получения неправомерной выгоды, на автомобиле пытался скрыться с места происшествия, при этом совершил ряд дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием машины скорой медицинской помощи.

Попытка побега правонарушителя была прекращена,  его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование, начатое по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, продолжается.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, в том числе санкционированные обыски по месту жительства задержанного.

Напомним, в Киеве на взятке в 650 тыс. грн поймали чиновника из структуры Укравтодора.

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